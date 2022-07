Una imposta che si doveva pagare alla Chiesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una imposta che si doveva pagare alla Chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DECIMA

Significato/Curiosita : Una imposta che si doveva pagare alla chiesa

"decimo", che è esistito fin dall'antichità. nell'antica roma, era la decima parte del reddito che l'agricoltore doveva all'erario come imposta. nella bibbia...

Significati, vedi decima (disambigua). la decima è un tributo di un "decimo", che è esistito fin dall'antichità. nell'antica roma, era la decima parte del reddito...

