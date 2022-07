Una curva in cui si perde aderenza alla strada - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una curva in cui si perde aderenza alla strada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DERAPATA

Significato/Curiosita : Una curva in cui si perde aderenza alla strada

Dovuta aderenza, di conseguenza incomincia a scivolare lateralmente e a formare grumi, che s'interpongono tra battistrada e strada, riducendo l'aderenza e...

La derapata, in gergo traverso, è una tecnica che consiste nel far scivolare lateralmente le ruote posteriori continuando a girare nello stesso verso.... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con curva; perde; aderenza; alla; strada; Incurva to... come Quasimodo; La zucchina dalla forma allungata e curva ; Spada giapponese con lama ricurva ; La curva di un fiume; Si perde tradendo; Che tende al declino perde ndo l antica gloria; Si perde agitandosi; La perde chi agisce in modo deludente; L aderenza del pneumatico; Una struttura che dà aderenza alle vetture di F. 1; Cucina permessa dalla religione ebraica ebr; Mangiare a sfinimento... o essere sballa ti; Il Branduardi cantautore di alla fiera dell est; Organo atto alla produzione di insulina; Comunque l intera... strada ; L uscita di strada che prende chi s innamora; Come una strada non asfaltata; Cilindro di pietra a lato della strada ; Cerca nelle Definizioni