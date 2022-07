Un... posto di ristoro in alta montagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un... posto di ristoro in alta montagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RIFUGIO

Significato/Curiosita : Un... posto di ristoro in alta montagna

Sighignola è una montagna delle prealpi luganesi, alta 1.320 m. si trova sul confine italo-svizzero, tra il comune italiano di alta valle intelvi (dove...

Le grotte possono essere considerate dei rifugi. rifugio alpino rifugi delle dolomiti rifugio antiaereo rifugio antiatomico altri progetti wikizionario... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

