L ultimo giorno di Carnevale: __ grasso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ultimo giorno di Carnevale: __ grasso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MARTEDÌ

Significato/Curiosita : L ultimo giorno di carnevale: __ grasso

Significati, vedi martedì grasso (disambigua). il martedì grasso è la festa che conclude la settimana dei sette giorni grassi di carnevale, durante la quale hanno...

martedì è il giorno della settimana tra il lunedì e il mercoledì, dal latino martis dies "giorno di marte". presso gli antichi romani il martedì era il... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

