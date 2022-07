Ufficio di professionisti che gestiscono atti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ufficio di professionisti che gestiscono atti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : NOTARIATO

Significato/Curiosita : Ufficio di professionisti che gestiscono atti

Tratta di un organo indipendente, nominato dal capo dello stato (e quindi dal governo) e preposto ad un ufficio nel quale operano professionisti della...

Nazionale del notariato, su notariato.it. il consiglio dei notariati dell'unione europea, su cnue.eu. l'unione internazionale del notariato latino, su uinl... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

