Uccello acquatico con un ampia sacca nel becco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uccello acquatico con un ampia sacca nel becco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PELLICANO

Significato/Curiosita : Uccello acquatico con un ampia sacca nel becco

Il cigno reale (cygnus olor (gmelin, 1789)) è un uccello acquatico appartenente alla famiglia anatidae, originario dell'eurasia ma introdotto anche in...

Conspicillatus temminck, 1824 - pellicano australiano, diffuso in oceania pelecanus crispus bruch, 1832 - pellicano riccio, europa, asia e egitto pelecanus... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

