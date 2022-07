Tutto senza consonanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tutto senza consonanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : UO

Significato/Curiosita : Tutto senza consonanti

Delle consonanti che fungono da nucleo di sillaba (per esempio nello sloveno trst, "trieste". nell'alfabeto fonetico internazionale una consonante sillabica...

Statunitense urban operations, operazioni militari di guerra urbana. unità ospedaliera – in ambito medico uo – codice vettore iata di hong kong express... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

