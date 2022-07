Vi si trova il castello di Miramare degli Asburgo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si trova il castello di Miramare degli Asburgo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TRIESTE

Significato/Curiosita : Vi si trova il castello di miramare degli asburgo

il castello di miramare (schloss miramar in tedesco; grad miramar in sloveno) è un edificio storico e museo di trieste. il complesso, circondato da un...

Altri significati, vedi trieste (disambigua). trieste (ascolta[·info], afi: /tri'ste/; trieste in dialetto triestino; triest in tedesco; trst in sloveno)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

