Tribuna per il coro di chiesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tribuna per il coro di chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CANTORIA

Significato/Curiosita : Tribuna per il coro di chiesa

All'estremità orientale di un vero e proprio coro armonico munito di due campanili. a nord-est sorgevano anche l'antica chiesa di san michele visdomini, poi spostata...

Il comune spagnolo, vedi cantoria (comune spagnolo). la cantoria è, in ambito liturgico e musicale, il complesso dei cantori e la zona di un edificio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con tribuna; coro; chiesa; Affronta la difesa in tribuna le; Un parere in tribuna le; tribuna le Supremo; Lo stenografo del tribuna le; Un minimo di decoro ; Senza coro lla; coro ne di preghiere; La coro na per pregare; San Pier: fu riformatore e moralizzatore della chiesa cattolica 1007-1072; Durante le funzioni viene bruciato in chiesa ; La chiesa d Inghilterra; Importante chiesa ; Cerca nelle Definizioni