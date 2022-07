Un tratto di strada privo di curve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tratto di strada privo di curve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RETTIFILO

Significato/Curiosita : Un tratto di strada privo di curve

Dei piloti, che corrono in un tracciato stretto, privo di grandi rettilinei e con un numero inferiore di curvoni veloci. l'ultima grande modifica è stata...

262082°e40.847973; 14.262082 il corso umberto i (conosciuto anche come rettifilo) è una delle più recenti strade storiche di napoli. lunga 1,3 chilometri... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con tratto; strada; privo; curve; Scrittura di un libro o di un contratto ; Contratto medievale di prestito; Squisito nel tratto ; Romanzo di Graham Greene da cui fu tratto un film con Alec Guinness; Comunque l intera... strada ; Una curva in cui si perde aderenza alla strada ; L uscita di strada che prende chi s innamora; Come una strada non asfaltata; Come un atteggiamento privo di etica; Avvilito e privo di coraggio; privo di essenza vitale; privo di profumo o puzza; Ampie curve di un lento fiume; Lo è una strada piena di curve ; Di forme piene di curve ; Ha le spalle curve ; Cerca nelle Definizioni