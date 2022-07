Trasformare la forma a proprio piacimento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trasformare la forma a proprio piacimento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 8 lettere : PLASMARE

Significato/Curiosita : Trasformare la forma a proprio piacimento

Si scopre che majin bu è in grado di entrare a suo piacimento nel proprio corpo utilizzando un proprio frammento. il corpo del mostro presenta inoltre...

Millennials abbiano troppe aspettative di lavoro e coltivino il desiderio di plasmare il proprio lavoro in meglio per adattarlo alla loro vita, piuttosto che... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

