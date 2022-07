Trasferimento di un organo da un corpo all altro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trasferimento di un organo da un corpo all altro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TRAPIANTO

Significato/Curiosita : Trasferimento di un organo da un corpo all altro

Polizia di stato (in precedenza corpo delle guardie di pubblica sicurezza) è un corpo di polizia ad ordinamento civile, che fa parte delle forze di polizia...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi trapianto (disambigua). il trapianto è un intervento chirurgico che prevede la sostituzione di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

