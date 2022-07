Trascrivere il parlato di una registrazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trascrivere il parlato di una registrazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SBOBINARE

Significato/Curiosita : Trascrivere il parlato di una registrazione

Da una nuova, notevolmente più semplice scrittura alfabetica, costituita dall'alfabeto greco con l'aggiunta di sette segni demotici per trascrivere altrettanti...

Ripercorrendo la sua intera carriera. a truffaut servirono ben quattro anni per sbobinare il materiale registrato, ordinarlo e trascriverlo. una successiva nuova... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con trascrivere; parlato; registrazione; trascrivere in bella; trascrivere fedelmente; Linguaggio parlato che varia di città in città; Trasmette un giornale parlato ; C è anche quello parlato ; Il gergo parlato dai gangster; Termine inglese che indica una registrazione dal vivo; Fare una registrazione in dare; Nuova registrazione di una partita stornata; La registrazione dei movimenti respiratori; Cerca nelle Definizioni