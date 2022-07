Un tipo di horror... molto sanguinolento ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipo di horror... molto sanguinolento ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SPLATTER

Significato/Curiosita : Un tipo di horror... molto sanguinolento ing

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi splatter (disambigua). il cinema splatter, noto anche come gore, è un sotto-genere cinematografico... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con tipo; horror; molto; sanguinolento; Disturbo di tipo neurologico; Un tipo di maggioranza; Un tipo di canto... tremolante; Un tipo di diabete; Un film horror con Barbara Hershey; La saga horror con Chucky: La __ assassina; __ King, romanziere horror ; C è quello dei dannati in un horror di Carpenter; L igiene che è molto personale; Profilo di un oggetto persona molto divertente; Come un premio molto desiderato; Che percorre molto spazio in poco tempo; Cerca nelle Definizioni