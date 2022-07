A testa nell economia lat - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: "A testa" nell economia lat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PRO CAPITE

Significato/Curiosita : A testa nell economia lat

Proprio di persona, vedi aurea. l'aureo, (lat. aureus; pl. aurei) era una moneta d'oro di roma antica (lat. aureus nummus), valutata 25 denarii d'argento...

Il reddito pro capite (anche detto pil pro capite) può essere definito come la quantità di prodotto interno lordo ipoteticamente prodotta, in un certo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

