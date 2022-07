Il tempio che domina l Acropoli di Atene - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il tempio che domina l Acropoli di Atene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Il tempio che domina l acropoli di atene

(faste in greco antico) o tempio di efesto (in greco moderno a fast, naós ifáistou) è un tempio greco situato ad atene poco sopra l'antica agorà...

Nashville, vedi partenone (nashville). coordinate: 37°58'17.5n 23°43'35.76e / 37.971527°n 23.726601°e37.971527; 23.726601 il partenone (in greco antico:...