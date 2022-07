Tecnica di esfoliazione della pelle a scopo estetico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tecnica di esfoliazione della pelle a scopo estetico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SCRUB

Significato/Curiosita : Tecnica di esfoliazione della pelle a scopo estetico

Modulare i processi rigenerativi e riparativi della cute. il peeling chimico, quando produce una esfoliazione solo degli strati più esterni, può essere eseguito...

scrub – tecnica di esfoliazione e purificazione della pelle usata per lo più in ambito estetico scrub – tipo di territorio caratteristico dell'oceania... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

