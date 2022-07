Tecnica di cottura di cibi infilati su spuntoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tecnica di cottura di cibi infilati su spuntoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SPIEDO

Significato/Curiosita : Tecnica di cottura di cibi infilati su spuntoni

Intrecciano con storia, archeologia e conoscenze basilari per esempio di tecniche di agronomia, se si pensa ad esempio alla coltivazione del grano, del riso...

Cercando altri significati, vedi spiedo (disambigua). lo spiedo (il nome italiano deriva dal nome medioevale di un'arma, lo spiedo) è una tecnica di cottura... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con tecnica; cottura; cibi; infilati; spuntoni; Una tecnica dello scultore; tecnica decorativa degli ebanisti; Una tecnica per decorare oggetti con ritagli; tecnica pittorica usata da Pollock; Separare la pasta dall acqua di cottura ; Una cottura in forno; Apparecchio per la cottura ; Carne preparata con lenta cottura in brodo o vino; Si usa per congelare i cibi ing; L imbarazzano certi cibi ; C è per cibi e per capelli; Non consumano altro che cibi non cotti; Pezzi di carne e verdure infilati negli stecchini; Si usano infilati ; Sono infilati in certe saliere; Cerca nelle Definizioni