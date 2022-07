Tasso di presenza di animali in acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tasso di presenza di animali in acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PESCOSITÀ

Significato/Curiosita : Tasso di presenza di animali in acqua

Il tasso inconfondibile. il tasso è un animale notturno che passa la giornata a dormire all'interno di una delle numerose tane che questi animali scavano...

Pescatori provenienti da ischia che poterono così sfruttare proficuamente la pescosità di quell'area marittima e da famiglie del regno dando luogo così a una... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

