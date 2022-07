Taroccato o di poco valore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Taroccato o di poco valore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FASULLO

Significato/Curiosita : Taroccato o di poco valore

In casa di un vicino e hanno rubato molti oggetti di valore. raimondo accusa l'uomo di essere un buono a nulla e così lo sfida, offrendosi di prendere...

Per fake news (in lingua inglese, in italiano: notizie false, notizie fasulle o, ancora, pseudonotizie): informazioni false o fuorvianti, divulgate attraverso... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con taroccato; poco; valore; taroccato ; Che percorre molto spazio in poco tempo; Interpretazione distorta e poco fedele; Non apprezzata, poco piaciuta; Consumato a poco a poco ; valore Capitale; Un ornamento di gran valore ; Dimezza il valore ; A briscola non hanno nessun valore ; Cerca nelle Definizioni