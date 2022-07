Un taglio di capelli... religioso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un taglio di capelli... religioso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CHIERICA

Significato/Curiosita : Un taglio di capelli... religioso

religiosi il novizio si consacra a dio (tonsura monastica). la tonsura ecclesiastica consiste essenzialmente nel taglio di cinque ciocche di capelli,...

Dell'aspirante chierico, e come segno di distinzione tra chierici e laici. la forma che i capelli assumono viene infatti detta chierica. la tonsura monastica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

