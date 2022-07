Stramberia... degna di Samuel Beckett - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stramberia... degna di Samuel Beckett. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ASSURDITÀ

Significato/Curiosita : Stramberia... degna di samuel beckett

Autori consiste in una articolazione artistica del concetto filosofico di assurdità dell'esistenza, elaborato dagli autori dell'esistenzialismo (si vedano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

