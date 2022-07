Storica marca di macchine da cucire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Storica marca di macchine da cucire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 6 lettere : SINGER

Significato/Curiosita : Storica marca di macchine da cucire

"margherita" descrisse e riprodusse tutte le sue toelette; un modello di macchina per cucire, detta appunto regina margherita; giosuè carducci dedicò alla regina...

singer – azienda produttrice di macchine per cucire statunitense singer – casa automobilistica britannica singer & wolfner – casa editrice ungherese benno... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

