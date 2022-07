La stella che indica il Nord - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La stella che indica il Nord. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : POLARE

Significato/Curiosita : La stella che indica il nord

L'attuale stella indicatrice del polo nord celeste (a ursae minoris), vedi polaris; per altri significati, vedi stella polare (disambigua) una stella polare...

Disambiguazione – "stella polare" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi stella polare (disambigua). disambiguazione – "polare" rimanda qui. se... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

