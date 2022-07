Stato solido dell acqua sotto i zero gradi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stato solido dell acqua sotto i zero gradi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GHIACCIO

Significato/Curiosita : Stato solido dell acqua sotto i zero gradi

Liquido è poco comprimibile rispetto al solido. viceversa la figura 2 mostra l'andamento caratteristico dell'acqua e di poche altre sostanze: la pendenza...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ghiaccio (disambigua) o ghiacci (disambigua). ghiaccio è il nome comune usato per designare l'acqua allo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

