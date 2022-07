Stato con sistema politico come la Germania - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stato con sistema politico come la Germania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FEDERALE

Significato/Curiosita : Stato con sistema politico come la germania

Stati uniti d'america. il sistema politico degli stati uniti d'america si basa su tre principi fondamentali: la repubblica, la democrazia rappresentativa...

Partiti di diversa ideologia. erano dirette da un segretario federale (comunemente noto come federale) le federazioni dei fasci di combattimento, articolazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

