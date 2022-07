In stato di allerta... per la pubblica sicurezza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In stato di allerta... per la pubblica sicurezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VIGILE

Significato/Curiosita : In stato di allerta... per la pubblica sicurezza

Polizia di stato. il nucleo operativo centrale di sicurezza (in acronimo n.o.c.s.) è un reparto speciale della polizia di stato italiana, per operazioni...

O su il vigile wikimedia commons contiene immagini o altri file su il vigile il vigile, su anica, archiviodelcinemaitaliano.it. (en) il vigile, su internet... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

