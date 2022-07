Stato di abbandono e degrado - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stato di abbandono e degrado. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INCURIA

Significato/Curiosita : Stato di abbandono e degrado

Torre è in uno stato di abbandono e degrado, intrappolata in un'area colpita da abusivismo edilizio di più o meno recente costruzione, e quasi completamente...

Lions clubs international achille tarsia incuria, su storia.camera.it, camera dei deputati. achille tarsia incuria, su camera.it - vi legislatura, parlamento... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con stato; abbandono; degrado; Acqua allo stato gassoso; Capitale di stato indipendente da Francia nel 62; stato solido dell acqua sotto i zero gradi; Lo stato in cui risiede il Papa; Uscito di gara per abbandono ; L abbandono della lotta; Forfait, abbandono ; abbandono , ritiro, rinuncia; Lo è una condizione di degrado e vergogna; Condizione di deriva e degrado ; Cerca nelle Definizioni