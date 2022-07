La squadra emiliana in cui giocò Roberto Baggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La squadra emiliana in cui giocò Roberto Baggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BOLOGNA

Significato/Curiosita : La squadra emiliana in cui gioco roberto baggio

roberto baggio (caldogno, 18 febbraio 1967) è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante o centrocampista, vicecampione del mondo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bologna (disambigua). bologna (pronuncia[·info], afi: /bo'loa/; bulåggna, afi: /bu'l:/... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

