Li spettina il vento - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : CAPELLI

Con mala grazia, la batte, la morde, la graffia, le strizza le carni, la spettina oppure le aggroviglia i lavori, le nasconde gli oggetti più disparati,...

Spessi capelli terminali e sottili velluti. l'interesse più comune per i capelli si concentra sulla crescita dei capelli, sui tipi di capelli e sulla... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con spettina; vento; Come dire scompigliati, spettina ti; Come un pelo scompigliato e spettina to; Il vento di tramontana; Come una visione che suscita nell animo un senso di spavento ; vento la colorata per bambini; Lo svento la la dama di Gustav Klimt;