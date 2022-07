Spedizioni con il fine di convertire persone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spedizioni con il fine di convertire persone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Spedizioni con il fine di convertire persone

In vari paesi il matrimonio è aperto alle coppie formate da persone dello stesso sesso. all'eventuale identicità di sesso di chi contrae matrimonio ci...

Of india. missioni cattoliche italiane comunità missionarie congregazione per l'evangelizzazione dei popoli conversione religiosa missioni cristiane in...