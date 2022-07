Spargere un liquido tramite una bomboletta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spargere un liquido tramite una bomboletta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SPRUZZARE

Significato/Curiosita : Spargere un liquido tramite una bomboletta

Si vuole derivare dal verbo tedesco austriaco spritzen, che significa "spruzzare", cioè compiere il gesto di allungare il vino con l'acqua frizzante. di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

spargere il grano o l avena sul terreno; spargere ... al centro; spargere ... in centro; spargere per raccogliere; Quello liquido è un refrigerante; Sapone liquido per i piatti; Cavità del corpo dei lombrichi piena di liquido ; Un liquido per il trucco degli occhi; Proibire tramite un ordine; Metodi per la somministrazione di farmaci tramite siringa; Trasmissione di segnali radio tramite linee telefoniche; Apparecchio in grado di rinforzare la muscolatura tramite impulsi; Un tipo di bomboletta ; Esce da una bomboletta ; L'ugello della bomboletta spray;