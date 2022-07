Il soprannome di Gianni Agnelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il soprannome di Gianni Agnelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AVVOCATO

Significato/Curiosita : Il soprannome di gianni agnelli

gianni rivera, all'anagrafe giovanni rivera (alessandria, 18 agosto 1943), è un ex politico ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, campione...

Difesa", e con uso assoluto "assumere un avvocato". nella storia del diritto romano la professione di avvocato era molto ambita per le implicazioni che... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

