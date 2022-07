Sono tipici quelli fatti all amatriciana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono tipici quelli fatti all amatriciana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BUCATINI

Significato/Curiosita : Sono tipici quelli fatti all amatriciana

Semplicemente, alle tradizioni regionali a seconda della provenienza. il sugo all'amatriciana, ad esempio, non è adatto ai capelli d'angelo bensì agli spaghetti...

I bucatini sono un tipo di pasta lunga, simili a dei grossi spaghetti forati. i bucatini sono tipici della città di roma che li abbina a condimenti forti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

