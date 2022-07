Lo sono studiosi come zoologi e botanici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono studiosi come zoologi e botanici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BIOLOGI

Significato/Curiosita : Lo sono studiosi come zoologi e botanici

Soprattutto nel rinascimento, la zoologia comincia ad acquistare le sue vere sembianze moderne, nonché interesse negli studiosi, grazie alle nuovissime specie...

Sua prima apparizione nel 1736, quando linneo (carl von linné) utilizzò "biologi" nella sua bibliotheca botanica. tale termine fu nuovamente utilizzato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con sono; studiosi; come; zoologi; botanici; Lo sono casi come i cosiddetti cold case; Quelli rossi del sangue sono detti eritrociti; Ci sono quelle di pane, riso... o caffè; sono quattro quelle di emergenza dell auto; Appassionati studiosi ; studiosi di antichi documenti; Un raduno di studiosi o politici; Una riunione di studiosi ; come la pelle dei vampiri; Pietra dura come il marmo, usata nei pavimenti; Lo sono casi come i cosiddetti cold case; Figura umana riprodotta come un burattino; Studiano botanica e zoologi a; Suddivisione zoologi ca; Prima di biologi e zoologi ; Un cavallo per gli zoologi ; Interessano i botanici ; Ce ne sono di botanici ; Ci sono quelli botanici ; Molti sono botanici ; Cerca nelle Definizioni