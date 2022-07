Sono oggetto di studio dei numismatici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono oggetto di studio dei numismatici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MONETE

Significato/Curiosita : Sono oggetto di studio dei numismatici

Pre-monetari e gli oggetti a forma di moneta come medaglie, medaglioni, gettoni e medagliette religiose. la numismatica può anche includere lo studio di molti differenti...

Accettata dal mercato: le monete fuori corso e le monete svalutate non sono più denaro in quanto nessuno le accetta. la moneta vera e propria è un'invenzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

