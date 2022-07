Lo sono Mastercard o Visa: carte di __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono Mastercard o Visa: carte di __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CREDITO

Significato/Curiosita : Lo sono mastercard o visa: carte di __

Bankamericard è ora la carta di credito visa, emessa da visa, inc. fanno capo a mastercard anche il marchio di carte di debito maestro e il circuito interbancario...

Diritto di credito non si estingue ma viene ereditato in base al contenuto del testamento. nell'ambito economico e sociale, il ricorso al credito è una situazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

