Lo sono le lingue infide... dei serpenti - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : BIFORCUTE

Significato/Curiosita : Lo sono le lingue infide... dei serpenti

Descritti come serpenti e a volte come draghi. in cina, il serpente indiano naga è spesso confuso con il drago cinese (lóng). il dio serpente quetzalcoatl...

De francovich. i crocifissi della passione gotica usano spesso croci biforcute, ma non in tutti i casi. tuttavia, anche qualora la croce sia del tipo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

