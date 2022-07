Sono ingrossati quando nel corpo c è un infezione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono ingrossati quando nel corpo c è un infezione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LINFONODI

Significato/Curiosita : Sono ingrossati quando nel corpo c e un infezione

e perdita di peso. alcune infezioni opportunistiche e alcuni tumori, come il sarcoma di kaposi sono ormai sintomi ben noti della possibile infezione da...

Catena verticale linfonodi cervicali superficiali anteriori linfonodi cervicali superficiali linfonodi cervicali profondi linfonodi del triangolo posteriore... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

