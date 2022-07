Lo sono gli sport come corsa, ciclismo o nuoto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono gli sport come corsa, ciclismo o nuoto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ISOTONICI

Significato/Curiosita : Lo sono gli sport come corsa, ciclismo o nuoto

Standard del triathlon, sport caratterizzato dall'insieme di tre discipline, nuoto, ciclismo e corsa. definita dalla world triathlon come distanza triathlon...

Disambiguazione – "soluzione isotonica" rimanda qui. se stai cercando la soluzione salina isotonica utilizzata in ambito sanitario, vedi soluzione fisiologica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

