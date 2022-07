Lo sono creme, oli per la pelle e profumi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono creme, oli per la pelle e profumi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : COSMETICI

Significato/Curiosita : Lo sono creme, oli per la pelle e profumi

L'industria cosmetica, dalla fine del xx secolo, se ne è appropriata per associarlo a molti cosmetici e profumi anche se privi di olio di cocco o non provenienti...

Roman cosmetic, in nature, vol. 432, 4 nov. 2004. regolamento europeo sui cosmetici in vigore da luglio 2013, ^ direttiva europea sui cosmetici in vigore... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Si possono contare all infinito a partire da zero; Lo sono Mastercard o Visa: carte di __; Possono esserlo sia panini che giubbotti; Lo sono le lingue infide... dei serpenti; Aromatizza creme e budini; Le increme nta la pubblicità; Vende anche creme e integratori; Un continuo increme nto; Lo è l unghia che cresce nella pelle ; Proteina che rende la pelle elastica; Come una pelle che porta i segni dell età; Lo vinse Federica pelle grini ad Atene 2004; Relativo a una pratica effettuata mediante l inalazione di profumi ; Polvere per profumi eri; Il rilevatore dei profumi ; Casa di moda italiana con profumi e jeans;