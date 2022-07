Lo sono cipressi e ginepri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono cipressi e ginepri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CONIFERE

Significato/Curiosita : Lo sono cipressi e ginepri

Il ginepro sabina (juniperus sabina l., 1753) è una pianta arborea, appartenente alla famiglia cupressacee. altri nomi d'uso comune sono erba sabina,...

Paleozoico alle ere mesozoiche. le conifere fossili includono molte forme differenti, le più nettamente distinte sono alcune conifere erbacee senza un fusto legnoso... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con sono; cipressi; ginepri; Si possono contare all infinito a partire da zero; Lo sono creme, oli per la pelle e profumi; Lo sono Mastercard o Visa: carte di __; Possono esserlo sia panini che giubbotti; Lo sono pini e cipressi ; Cerca nelle Definizioni