Lo sono casi come i cosiddetti cold case - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono casi come i cosiddetti "cold case". Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : IRRISOLTI

Significato/Curiosita : Lo sono casi come i cosiddetti cold case

Pensione, lavorerà su diversi casi come detective privato per poi tornare in dipartimento per risolvere i cosiddetti cold case ("casi irrisolti" in italiano)...

irrisolti sito ufficiale, su cbs.com. cold case - delitti irrisolti, su il mondo dei doppiatori, antoniogenna.net. (en) cold case - delitti irrisolti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con sono; casi; come; cosiddetti; cold; case; Quelli rossi del sangue sono detti eritrociti; Ci sono quelle di pane, riso... o caffè; sono quattro quelle di emergenza dell auto; Lo sono cose vaghe e incerte; casi no primo romanzo con James Bond; Occasi one particolare; Vi ha sede il casi nò de La Vallée; La machine nei casi nò; Figura umana riprodotta come un burattino; Digrignare i denti come un cane minaccioso; come un accordo non detto; In disordine come capelli non pettinati; Caratterizza i cosiddetti capi storici; È uno dei cosiddetti verbi servili; Le più alte vette della Terra o i cosiddetti __; Chris cantante dei cold play; Chris dei cold play; Tutt altro che cold ; Tutt'altro che cold ; Si alza al case llo; Divisa indossata dalla servitù in case nobili; La __ ti fa male, lo so, canta Caterina case lli; Scurire le case lle del gioco qui accanto; Cerca nelle Definizioni