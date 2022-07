Sommossa antisemita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sommossa antisemita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Sommossa antisemita

Vengono indicate le sommosse popolari verso minoranze religiose avvenute nel corso della storia, in particolare le sommosse antisemite. il termine era originalmente...

pogrom è un termine storico di derivazione russa (, pronuncia: /p'grom/, che significa letteralmente «devastazione»), con cui vengono indicate le...