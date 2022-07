Solca le onde... dello spazio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Solca le onde... dello spazio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ASTRONAVE

Significato/Curiosita : Solca le onde... dello spazio

Pacco batterie sottrae spazio al bagaglio, la cui capacità in questo caso scende a 370 litri. onde evitare surriscaldamenti, le batterie sono raffreddate...

Altre definizioni con solca; onde; dello; spazio; solca va i mari alla caccia di facili bottini; solca re i campi; Consente anche alle auto di solca re il mare; solca gli oceani; Corrisponde all oriente; Risponde re a un attacco; Li confonde per fiaschi il disattento; Nome di sonde spaziali statunitensi per l esplorazione dei pianeti esterni; Un film racconta di quelli dello zoo di Berlino; Quella dello Yucatán si trova in Messico; Un dramma di Pirandello : Il __ del medico; Strada dello studio di registrazione dei Beatles; Piccolo spazio aperto tra le strade; Così è detto un ambiente spazio so; Che percorre molto spazio in poco tempo; spazio occupato da un corpo; Cerca nelle Definizioni