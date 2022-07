Sincero, franco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sincero, franco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCHIETTO

Significato/Curiosita : Sincero, franco

Italiano "in tutta sincerità, in tutta franchezza", "completamente sincero, franco"). ha lavorato sia per la marvel comics che per la dc comics. ha collaborato...

Roxie affronta per la sua taglia, soprattutto da parte di aj che è molto schietto riguardo al suo peso. alla fine, devon e aj diagnosticano a roxie una lacerazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

franco __: lanciò la canzone L era del cinghiale bianco; L elenco dei franco bolli necessari per completare una serie; L elenco dei franco bolli necessari per completare una serie; Il consenso a franco forte;