Sfortuna, disgrazia... contrattuale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sfortuna, disgrazia... contrattuale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DISDETTA

Significato/Curiosita : Sfortuna, disgrazia... contrattuale

La disdetta di pitagora è una novella di luigi pirandello. fu pubblicata per la prima volta in beffe della morte e della vita (seconda serie) lumachi,... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con sfortuna; disgrazia; contrattuale; sfortuna bella e buona!; Molto sfortuna to; sfortuna te, iellate; Colpiti ripetutamente dalla sfortuna ; disgrazia , Sventura; Lo è la stella del disgrazia to; disgrazia tamente!; Ne ha molti il disgrazia to; Una clausola contrattuale : Rebus sic __ lat; Una condizione contrattuale ; Il diritto di sciogliere un rapporto contrattuale ; Cerca nelle Definizioni