Serve a studiare il moto di un corpo: piano __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serve a studiare il moto di un corpo: piano __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INCLINATO

Significato/Curiosita : Serve a studiare il moto di un corpo: piano __

Satelliti di giove. per studiare il moto dei corpi si servì invece del piano inclinato con il pendolo per misurare intervalli temporali. riprese anche un rudimentale...

A piombo). il piano inclinato può essere ‘’liscio’’ (senza attrito) o ‘’scabro’’ (con attrito). i primi studi sul piano inclinato risalgono all'epoca... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

