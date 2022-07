Separare la pasta dall acqua di cottura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Separare la pasta dall acqua di cottura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SCOLARE

Significato/Curiosita : Separare la pasta dall acqua di cottura

Ad esempio per la stampa o per l'imballaggio. si differenzia dall'industria della cellulosa e della pasta legno che, a monte, fornisce la materia prima...

Indirizzati principalmente a un pubblico maschile, a partire dall'età scolare fino alla maggiore età. le maggiori riviste specializzate nella pubblicazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con separare; pasta; dall; acqua; cottura; separare scegliendo; separare due elementi accoppiati; separare , distinguere; Il contrario di separare ; pasta trapanese a forma di stretta spirale; Nastro di pasta ; Macchine per impasta re calcestruzzo; pasta ripiena tipica della cucina piemontese; Si ottengono dall e foglie del cavolo cappuccio; Scende dall albero a testa in giu; Era fertile dall a Mesopotamia alla valle del Nilo; Divisa indossata dall a servitù in case nobili; acqua allo stato gassoso; Pochi minuti, pochi secondi, che cadono come acqua ; Contiene l acqua per lavare il pavimento; Calore eccessivo e mancanza d acqua ; Una cottura in forno; Apparecchio per la cottura ; Carne preparata con lenta cottura in brodo o vino; Antica cottura molto lenta per il manzo; Cerca nelle Definizioni