Senza il becco d un quattrino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Senza il becco d un quattrino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Senza il becco d un quattrino

Alcun indirizzo da seguire o scopo verso il quale impegnarsi. non avere neanche il becco di un quattrino essere senza denaro del tutto. non avere peli sulla...

Realizzato come capitano d'industria ma in realtà ritrovatosi ancor più spiantato di quand'era partito dall'italia — chiede appunto al cordiale anfitrione...